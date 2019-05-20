المحكمة الابتدائية تصدر حكماً بإلغاء انتخابات بلدية سبها‎

أصدرت المحكمة الابتدائية بسبها أمس الأحد حكمها بإلغاء الانتخابات التي جرت يوم السبت 27 ابريل الماضي بعد فوز القائمة رقم 5 من القوائم العشر، حيث تقدمت أربع قوائم بالطعن في طريقة الانتخابات من حيث عدم تأمينها تأميناً كافياً، واتهمت بعض مراكز الاقتراع بالتزوير في الانتخابات.

والأربع قوائم التي قدمت طعونا هي قائمة الماء وقائمة لم الشمل وقائمة الشعلة والمستقبل وقد أصدر الحكم بعد ان حكمت المحكمة قبل اسبوع بفوز قائمة القلعة.

وجلسة أمس كانت جلسة استئناف مكملة للجلسة السابقة حيث تم احضار شهود من عدة مراكز اقتراع وتم تحليفهم امام قاضي الجلسة وقدموا القسم امامه بان هناك خروقات في بعض مراكز الاقتراع.

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