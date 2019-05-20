لجنة الطوارئ تبحث مشكلة نقص إمدادات المياه

عقدت لجنة الطوارئ التابعة للمجلس الرئاسي اجتماعها الثامن عشر لبحث مشكلة نقص إمدادات المياه المتوقعة خلال الأيام القادمة، ووضع المعالجات اللازمة قبل تفاقمها.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، التأكيد على دعم غرفة التحكم الخاصة بمنظومة الحساونة الواقعة في مناطق الاشتباكات، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وصول احتياجاتها من الوقود وحفظ خط إمدادها.

وأعربت اللجنة عن استعدادها الكامل لدعم شركة الاتصالات القابضة حتى تتمكن من معالجة مشاكل انقطاع الاتصالات في مناطق الاشتباكات، حيث تأثرت عددا محطات الشركات التابعة لها جراء القصف العشوائي جنوب طرابلس.

وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، ومديرها العام، وممثلين عن جهاز النهر الصناعي، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركة تحلية المياه.

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