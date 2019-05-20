لجنة الجرحى بالبرلمان توجه هذا النداء العاجل

دعت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب، لتوفير الإمكانات اللازمة لعلاج جرحى قوات الجيش الذين أصيبوا خلال اشتباكات العاصمة طرابلس.

وطالبت لجنة شؤون الشهداء والجرحى بمجلس النواب في نداء عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، ورئاسة الأركان العامة بالقوات المسلحة، ورئيس لجنة جرحى حرب القوات المسلحة السلطات التشريعية والتنفيذية بتسخير كافة الإمكانات أمام قوات الجيش كونهم الوقود الحقيقي لأي نصر أو تقدم يحرزه الجيش”.

وحثت اللجنة على وضع كافة الجهود الآنية لعلاج الجرحى والمبتورين وتسخير كافة الإمكانات والمقدرات لعلاج جميع جرحى القوات المسلحة والمساندة لها الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على الإرهاب.

وأوضحت لجنة الجرحى أنها لاحظت وجود حالة من الفتور والتلكؤ في تسفير الحالات الحرجة والمبتورة الأمر الذي تطلب القيام بالواجبات اللازمة تجاه جرحى القوات المسلحة.

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