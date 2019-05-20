داخلية الوفاق تكشف خلفيات قطع المياه عن طرابلس

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أسباب اغلاق صمامات التحكم بتدفق المياه إلى العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها إن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي أعلن توقف ضخ المياه أمس الأحد بسبب قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف واجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بتدفق المياه الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الوسطى.

وأوضحت الوزارة أنه بعد “التحري وجمع المعلومات الأمنية تبين أن المجموعة المسلحة تأتمر بإمرة خليفة احنيش محاولا الضغط على حكومة الوفاق للإفراج عن أخ له يدعى المبروك احنيش موقوف على ذمة قضية جنائية بتهمة الانتماء لجماعة محظورة “.

وأضافت الوزارة أن هذه ليست المحاولة الأولى من ذات المجموعة فقد قام احنيش في وقت سابق بخطف “عدد من الأشخاص من حاملي الجنسية الكورية الجنوبية والفلبين ومحاولة المقايضة بهم واتخذت الإجراءات القانونية حياله وتم إخلاء سبيلهم منذ يومين بوساطة خارجية” وبالتنسيق مع قائد الجيش خليفة حفتر معتبرة أن عملية قفل المياه عن طرابلس هي “محاولة أخرى من محاولات إحباط الروح المعنوية لثلثي سكان ليبيا القاطنين بالعاصمة وإرهابهم ماديا ومعنويا”.

ودعت الوزارة “المنظمات الدولية وفريق العقوبات التابع لمجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارات الدول الخمس الكبرى توثيق هذه الجريمة وإضافتها لما ارتكب من جرائم حرب في حق سكان العاصمة” من قبل قوات الجيش.

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