مُحاكاة عملية لمقابلات العمل للالتحاق بوزارة الخارجية في معهد الدراسات الدبلوماسية ببنغازي

بنغازي 20 مايو 2019 (وال)- نظم معهد الدراسات الدبلوماسية ببنغازي، مُحاكاة عملية لمقابلات العمل داخل وزارة الخارجية الليبية، ضمن متطلبات مادة مهارات الإلقاء للتعرف عن آلية التقديم للعمل، وإجراء المقابلات للعمل في السلك الدبلوماسي الليبي.

وقال أستاذ مادة مهارات الإلقاء معتز بوكمار – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الطلبة والطالبات أدوا بشكل جيد، آلية التقديم للعمل داخل وزارة الخارجية الليبية، وذلك طبقًا للمناهج العلمية النظرية التي تلقوها والتي تعتمد على الإلقاء الفعّال، والإتيكيت، والبرتوكول الدولي، بالإضافة لآلية الإجابة على الأسئلة التي قد تطرح على المتقدم من قبل لجنة التقييّم بالوزارة.

وأوضح أستاذ معتز بوكمار أن المُحاكاة تضمنت مشاركة ثلاث مجموعات من طلبة معهد الدراسات الدبلوماسية، بواقع حوالي 30 طالبًا وطالبة، تحت إشراف نخبة من المختصين في السياسة والعلاقات الدولية. (وال- بنغازي) ع ج/ ر ت

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