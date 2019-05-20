الثني يبحث مع عمداء بلديات الجنوب مشاكل المنطقة

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مناقشة أبرز احتياجات المنطقة الجنوبية في كافة القطاعات وخاصة القطاع الأمني.

وأكد الثني أن الحكومة سخرت كافة الإمكانيات للجنوب لكن إهمال بعض المسؤولين بالقطاع الأمني بالجنوب انعكس سلباً على الوضع الأمني بالمنطقةمشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة قامت بتجهيز قوة أمن الجنوب المكونة من فرع إدارة الدوريات الصحراوية، وفرع إدارة البوابات والتمركزات الأمنية لتأمين المنطقة، طالبا من عمداء البلديات بترشيح عدد من الأسماء ليتم وضعها كمدراء للأمن كل حسب بلديته.

وناقش الثني مشكلة النقل الجوي وكيفية إيجاد الحلول لها لتخفيف المعاناة سواء عن طريق مطار سبها تمنهنت أو عن طريق الجفرة وصيانة الطرق الرئيسية التي تعتبر الشريان الرئيسي للجنوب (سبها – الجفرة) و طريق (سبها – الشويرف) حسب ما هو متاح ومعمول به من قبل الحكومة.

كما تمت مناقشة كيفية توفير السلع التموينية والتي تتدفق من مخازن موازنة الأسعار بوزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة إلى المنطقة الجنوبية ليتم توزيعها على المواطنين بالسعر المدعوم.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة الوقود والتعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز لتوفير احتياجات المنطقة من الوقود وغاز الطهي عن طريق مستودعات الشركة بالمنطقة الشرقية.

وأكد الثني أن الحكومة ملتزمة برفع المعاناة عن المواطن وتلبية كافة الاحتياجات، لافتا إلى أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة لأي مدينة ليبية.

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