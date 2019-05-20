وزارة التعليم تعقد مؤتمرا مع الوكالة الأمريكية للتنمية والتطوير

عقد مديرو الإدارات والمراكز والمكاتب التابعة لوزارة التعليم مؤتمراً مرئياً عبر الدوائر المغلقة مع رئيس الوكالة الامريكية للتنمية والتطوير USAID(أندرو سباتين) رفقة مستشار الموارد البشرية بالوكالة “اندرو سندون” ومستشارة الشؤون المالية والميزانيات “ناييدا هرونيدا” ومستشار التخطيط الاستراتيجي والجودة “مارك وال” ومستشار تقنية المعلومات والاتصالات عبد الحكيم الكمائلي وذلك في إطار العمل المشترك بين الوزارة والوكالة لوضع رؤية استراتيجية لتطوير أداء الوزارة وتحسين جودة التعليم في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي جرى بقاعة المؤتمرات عن بعد بمقر شركة تقنية ليبيا بطرابلس تباحث المجالات والجوانب التي سيتم التركيز عليها بشأن إعداد الاستراتيجيات والتي تمحورت بشكل مبدئي في ست نقاط كان في مقدمتها الموارد البشرية وبناء القدرات وتقنية المعلومات والاتصالات والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء والجودة.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على عقد اجتماع مرئي عبر الدوائر المغلقة خلال الاسبوعين المقبلين لوضع برنامج العمل المشترك موضع التنفيذ والبدء الفعلي في مراحله من خلال تجميع البيانات والتواصل مع كل الأشخاص ذوي العلاقة بالمشروع ثم تحليل البيانات وإعداد التقارير واستخراج المؤشرات.

وحضر الاجتماع عن فريق عمل الوزارة كل من أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبد المنعم أبولائحة ومدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات أيمن المحمودي ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتورة مسعودة الأسود ومدير إدارة الموارد البشرية أمال لابه ورئيس قسم التخطيط والتدريب بالإدارة احمد ارحومة ومديري مكتبي المتابعة وتقييم الأداء والتواصل والإعلام سمية راشد ورمضان الغضوي.

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