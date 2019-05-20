المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدولية للهجرة في زيارة لمركز إيواء قنفوذة ببنغازي

بنغازي 20 مايو 2019 (وال)- زار وفد من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة حقوق الإنسان، مركز إيواء قنفوذة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي بفرع الجهاز أمجد الورفلي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن الوفد في زيارته أمس الأحد لمركز إيواء قنفودة، كان في استقباله معاون رئيس الفرع رائد خالد الدرسي، ورئيس وحدة الترحيل رائد حامد الخفيفي.

وأضاف الورفلي أن الوفد ناقش آلية منع تدفق المهاجرين إلى شواطئ قارة أوروبا الجنوبية، عبر إقليم برقة التي تحت سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.

وأشار الورفلي إلى أن زيارة الوفد جاءت عقب موافقة رئيس فرع بنغازي الكبرى المقدم أشرف أهويدي، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الكامل للمركز، والتباحث بشأن الأعداد الموجودة داخل المركز. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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