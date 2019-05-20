بلدية سرت تبحث مع الرعاية الصحية نقص تطعيمات الأطفال

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني مع مدير مكتب الرعاية الصحية الاولية بسرت محمد عبد الرحمٰن ادريس، نقص التطعيمات الاجبارية للأطفال المواليد بالمرافق الصحية والوحدات الصحية بسرت وضواحيها

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت مدير مكتب الاعلام والعلاقات محمد الأميل إن المعداني أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه انه سيتم التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة بالخصوص من أجل توفير التطعيمات الاجبارية للأطفال وكذلك ادوية السكر وزيادة الكمية المخصصة.

وكشف مدير مكتب الرعاية الصحية الاولية محمد ادريس أن الطعوم المتوفرة للمواليد حاليا هي حديثي الولادة وشهرين رئوي فقط واربعة اشهر رئوي و6 اشهر غير متوفرة و9 اشهر متوفرة وجرعة عمر عام متوفرة وعام ونصف جرعة واحدة مشيرا إلى ان أدوية السكر متوفرة بالعيادة.

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