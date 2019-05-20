أول تصريح لقوة مكافحة الارهاب التابعة للوفاق وتكشف عن تعاون استخباراتي مع هذه الدول

صرح الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب العقيد عبد الباسط تيكة، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، الاحد، لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات في تخوم العاصمة طرابلس، مؤكداً أن قوة مكافحة الإرهاب “ترابط على تخوم طرابلس للدفاع عن مدنية الدولة”.

وكشف ناطق قوة مكافحة الإرهاب خلال مؤتمر صحفي إن كل “العمليات النوعية تنفذها بالتعاون الدولي والاستخباراتي وتبادل المعلومات”، ومن هذه الدول التي تتعامل معها “أميركا وبريطانيا وإيطاليا.

وأضاف “كانت القوة من أوائل القوات التي تصدت للمتمردين وتمكنت من إيقافهم قبل اجتياح العاصمة طرابلس، وقبل تشكيل غرفة عمليات بركان الغضب في 06 أبريل 2019م”.

وتجددت الاشتباكات مساء الاحد بين قوات الجيش الوطني وقوات وكتائب تابعة لحكومة الوفاق الوطني، بالأسلحة الثقيلة في مناطق طريق مطار طرابلس العالمي وعين زارة ووادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس.

ونوه تيكه إلى استمرار جهود القوة في مكافحة تنظيم “داعش”، وقال “ما زلنا ننفذ عمليات ومداهمات لأوكار تنظيم داعش خاصة في هذه الفترة، ومن ضمن ما قمنا به من عمليات كانت في جنوب سرت وجنوب بني وليد وعبر الوديان التي ينشط بها التنظيم”.

وتأسست قوة مكافحة الإرهاب عقب تحرير مدينة سرت من تنظيم “داعش” في عملية البنيان المرصوص في 2016.

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