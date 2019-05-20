الصليب الأحمر يقدم مساعدات للنازحين من مناطق الاشتباكات

قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات غذائية وغير غذائية للنازحين من مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.

وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر أن فرع الهلال الأحمر بني وليد قام بالتنسيق مع لجنة الأزمة التابعة للمجلس البلدي بالمدينة لتوزيع المساعدات على 665 أسرة نازحة من مناطق الاشتباكات.

كما يواصل الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للأسر النازحة وبمدينة الزاوية.

وكان الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد الرحمن غندور، قال إن اشتباكات طرابلس أدت إلى نزوح أكثر من 60.000 شخص مطالبا بالحصول على 5.5 مليون دولار لمساعدة المحتاجين في ليبيا.

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