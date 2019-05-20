صيانة خطوط وكوابل كهربائية في منطقة بئر الأسطى ميلاد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من صيانة خطوط وكوابل الكهرباء المتضررة في منطقة بئر الأسطى ميلاد.

وبين المكتب الإعلامي للشركة أن فرق الصيانة التابعة لإدارة توزيع طرابلس انتهت من أعمال صيانة الخطوط والكوابل ذات الضغط العالي والمنخفض داخل منطقة بئر الأسطى ميلاد التي تضررت أثناء الاشتباكات جنوب طرابلس.

وأوضحت الشركة أنه جرى تنفيذ وصلة ضغط عالي ورأس كابل بدل معطوب على محطة الهادي العائب، تنفيذ وصلة ضغط منخفض بدل معطوب على محطة فاطمة الزهراء، تنفيذ وصلتي ضغط عالي بدل معطوب على محطة الدكاترة، تنفيذ وصلتي ضغط منخفض بدل معطوبة على محطة الكيلاني، وتنفيذ وصلتي ضغط منخفض وكابل ضغط منخفض ذات حجم 95 بدل معطوب على المحطة الجاهزة الصفائح المعدنية، تنفيذ وصلتي ضغط منخفض وكابل ذات حجم 240 بدل معطوب على المحطة الجاهزة بيرام، تنفيذ وصلة ضغط منخفض وكابل ذات حجم 95 بدل معطوب على محطة جامع أبوهريرة، كما تم استبدال الأعمدة الخشبية بدل المتضررة على محطة المازوزي وترجيع أسلاك مقطوعة ضغط عالي على خطوط القرقني في اتجاه الدبلوماسي بمسافة (350 متراً) وخطوط ضغط منخفض في منطقة الاشتباكات بمسافة (300 متراً) .

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