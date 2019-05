المتوسط:

استقبل اليوم الاثنين رئيس وزراء حكومة الوفاق، فايز السراج، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية غات قوماني محمد صالح.

وقدم العميد شرحا عن الوضعين الأمني والخدمي في البلدية، كما بحث الاجتماع إيجاد معالجات سريعة لكافة المختنقات التي تواجه العديد من المرافق الخدمية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

