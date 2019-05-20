الميهوب: السراج لا يملك أي سلطة في ظل سيطرة المليشيات

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لم تعد له أي سلطة فيما يعرف بالهيكل الرئاسي، في ظل سيطرة المليشيات والتظيمات على الأوضاع في طرابلس.

واعتبر الميهوب في تصريح لقناتنا أن شحنة الأسلحة الأخيرة التي وصلت إلى بعض المليشيات في طرابلس تعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.

واتهم الميهوب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتواطؤ الصريح مع المجلس الرئاسي ومليشيات المال والتطرف، وتعمده إطالة أمد الفوضى في البلاد.

وقال الميهوب إنهم أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة بأن مبعوثه إلى ليبيا أصبح غير حيادي ولم يعد مرغوبا فيه .

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