السراج يبحث الأوضاع الأمنية والخدمية في غات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، عميد بلدية غات قوماني محمد صالح بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقدم العميد شرحًا عن الوضعين الأمني والخدمي في البلدية، وفق الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما بحث الاجتماع إيجاد معالجات سريعة لكافة المختنقات التي تواجه عددًا من المرافق الخدمية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي تخصيص 100 مليون دينار ليبي، لمواجهة الاحتياجات الطارئة للنازحين في البلديات.

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