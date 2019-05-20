الجهيناوي يطلع السبسي على جهود تونس بشأن ليبيا

استعرض وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال لقاء الرئيس الباجي قائد السبسي جهود تونس بشأن الملف الليبي.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان لها أن الجهيناوي أطلع السبسي خلال لقائهما في قصر قرطاج اليوم الاثنين على الجهود التي تبذلها تونس والاتصالات التي تجريها مع دول الجوار ومع مختلف الأطراف الليبية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وكانت تونس طرحت مبادرة بشأن الأزمة الليبية تقوم على الاستبعاد التام للحل العسكري، ورفض أي تدخل أجنبي، مع الاحتكام إلى حوار ليبي – ليبي شامل مؤكدة أن منطلق هذه المبادرة يقوم على إدراك المسؤولية الخاصة لدول الجوار الثلاث مصر والجزائر وتونس في مساعدة الليبيين، ودعم الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة، ومسؤوليتها الكبيرة فيما يتعلق بمسار السعي الحثيث إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.

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