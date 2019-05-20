شركة الكهرباء: القيام بأعمال صيانة بعدد من الخطوط في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة بإدارة توزيع طرابلس تمكنت من القيام بأعمال صيانة بعدد من الخطوط.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه تم إرجاع أسلاك ضغط عالي بدل مقطوعة على خط المحجوب من 30 القرقني بمسافة (100 متر) كما تم إرجاع التغذية الكاملة على خط ضغط عالي ابوبكر الصديق من 30 القرقني، وكذلك إرجاع التغذية بالكامل على خط ضغط عالي الصيد الخيتوني من 30 القرقني .

وأوضحت الشركة أنه جرى أيضا إرجاع أسلاك ضغط عالي بدل مقطوعة على خط بركة من الصيد الخيتوني بمسافة (150 متراً)، وكذلك إرجاع التغذية بالكامل على خط ضغط عالي من 30 التكبالي.

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