الارصاد: منخفض جوي صحراوي مصحوب بارتفاع الحرارة بهذه المناطق

توقع خبراء الطقس في المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس اليوم الاثنين 20 مايو أن تشهد مناطق شرق وجنوب ليبيا تأثرها بمنخفض جوي صحراوي، مصحوب بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفقا للنشرة الجوية، الصادرة عن المركز والتي أوردها على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، فإن أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، وتصل إلى 44 درجة مئوية على بعض المناطق، خاصة على جالو وسبها مع رياح نشطة تتسبب في إثارة الرمال .

وبحسب النشرة فإنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة على المناطق الساحلية.

واشارت النشرة إلى أن مناطق شمال غرب البلاد تتأثر بامتداد لمرتفع جوي يساعد باعتدال في درجات الحرارة، إذ تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق .

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