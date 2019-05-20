فريق أممي يجري زيارة لمخيمات النازحين في بنغازي

بنغازي-العنوان

أجرى فريق من بعثة الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة يوم الأحد زيارة إلى مخيم الحليس للنازحين في بنغازي.

ويضم المخيم 320 أسرة من تاورغاء، وطرح النازحون عدة مطالب لتلبية احتياجاتهم، وشددوا على الاحتياجات الملحة المتمثلة بتوفير المياه المأمونة والتخلص من النفايات وحل لمشكلة السيولة، وذلك وفقًا لما ذكرته البعثة الأممية.

وزار الفريق، مركز الإيواء في قنفودة-بنغازي، والذي يضم أكثر من 123 مهاجر من عدة جنسيات.

وأطلعت إدارة المركز الفريق الزائر على احتياجات المركز الملحة. كما استمع أعضاء الفريق مباشرة للمهاجرين وأطّلع على أوضاعهم.

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