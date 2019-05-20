الوفاق تبحث مع الأمم المتحدة دعم السلطات المحلية

التقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، اليوم الاثنين الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا جيراردو نوتو.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس بحث علاقات التعاون الثنائية بين الوزارة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وخاصة فيما يتعلق ببرنامج تعزيز القدرات المحلية من اجل الصمود والتعافي الذي يهدف إلى دعم السلطات المحلية في ليبيا للاستجابة للتحديات المختلفة من خلال دعم وتعزيز القدرات المحلية لتصبح قادرة على الصمود والانعاش من الاوضاع التي أثرت سلبا على الخدمات الاساسية ومصادر الرزق وسبل العيش والتماسك الاجتماعي والسلامة الاجتماعية وضمان توفير الخدمات الاساسية ودعم الادارات المحلية في اداء دورها واتمام مسؤولياتها ودعم الانتعاش الاقتصادي المحلي والتنموي.

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