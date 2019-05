المتوسط:

أفاد الجيش الوطني الليبي، بأنه فرض حظرًا بحريًا على الموانئ الواقعة غربي ليبيا، منذ مساء أمس الأحد، في خطوة تهدف إلى منع وصول الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية إلى العاصمة طرابلس.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان لها، إلى إنه “تطبيقا لقرار القائد العام للجيش المشير، خليفة حفتر، بقطع الإمدادات عن الميليشيات في المنطقة الغربية، قرر رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي إعلان حالة النفير لكامل القوات البحرية وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانئ البحرية في المنطقة الغربية”.

ووفقا للبيان: “هددت القوات البحرية التابعة للجيش الليبي، كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية بالضرب من حديد، وخاصة تركيا”.

The post بعد شحنة الأسلحة التركية.. الجيش يفرض حظرًا بحريًا على موانىء غرب ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية