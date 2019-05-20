السوق الرسمية:ارتفاع طفيف للدولار والاسترليني وتراجع اليورو والفرنك السويسري

ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الدينار بشكل طفيف في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إذ سجل متوسط سعر الدولار 1.4019 دينار، مقابل 1.4018 دينار أمس الأحد، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

كما ارتفعت العملة البريطانية التي سجلت 1.7849 دينار اليوم، مقابل 1.7836 دينار أمس، في حين تراجعت العملة الأوروبية، التي سجلت 1.5635 دينار مقابل 1.5641 دينار، خلال الفترة نفسها. وأيضا الفرنك السويسري الذي نزل إلى 1.3858 دينار مقابل 1.3865 دينار.

وبالنسبة لبعض العملات العربية، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 0.3738 أمام الدينار الليبي، في حين زاد الدرهم الإماراتي إلى 0.3817 دينار، مقابل 0.3816 دينار.

بينما استقر الدرهم المغربي دون تغيير عند 0.1449 دينار، وكذلك كل من العملتين التونسية والجزائرية عند 0.4690 دينار، 0.1170 على التوالي.

وفي السوق الموازية استقر سعر صرف الدولار عند 4.42 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وحافظ اليورو على مستوى 4.90 دينار، والجنيه الإسترليني على 5.60 دينار

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