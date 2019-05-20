العباني : على البرلمان قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بسبب دعمها للإرهابيين

ليبيا – دعا عضو مجلس النواب محمد العباني البرلمان إلى قطع العلاقات مع تركيا لتقديمها الدعم للإرهابيين.

العباني طالب في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد مجلس النواب بإصدار قرار إدانة ، داعياً الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع تركيا وإبلاغ مجلس الأمن والدول الكبرى بحجم الأضرار التي لحقت بالشعب الليبي نتيجة تغول أنقرة وممارستها الإرهاب مباشرة ودعمها اللامحدود له.

وأضاف أن تركيا وقطر أصبحتا تديران الإرهاب مباشرة من خلال تمويله وتسليح وتقديم الدعم اللوجستي مباشرة للإرهابيين علانية.

وشدد العباني على أن تركيا انتهكت كل التشريعات الدولية لمحاربة الإرهاب وجعلت من أراضيها وكراً وملاذاً للإرهابيين ، لافتاً إلى أن تركيا أعادت تدوير الإرهابيين بين المناطق التي ينشط فيها الإرهاب وسخرت طائراتها وبوارجها لنقلهم وتزويدهم بالأسلحة والدخائر في تحدٍ صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.

واختتم العباني حديثه بالقول :”في الوقت الذي ندين فيه مثل هذا السلوك الشائن وهذه التصرفات الرعناء نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لسفاهة وحمق هاتين الدولتين ومنعهما من إلحاق الضرر بالسلم والأمن الدوليين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية