قيادي بارز بالتكتل المدني الديمقراطي يستقيل.. والسبب

قدم العضو المؤسسة بالتكتل المدني الديمقراطي ونائب رئيس المؤتمر العام للتكتل موسى قريفة استقالته من التكتل.

وقال قريفة في نص استقالته التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها أنه تقدم باستقالته من التكتل مع الغاء عضويته به، نتيجة لموقف التكتل من الهجوم على العاصمة مضيفا أنه يرى أن التكتل بموقفه هذا قد خالف القانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن تنظيم الاحزاب السياسية (المادة 9)، وكذلك نظامه الاساسي الذي يحرم اللجوء للعنف أو دعمه لتغير أو فرض واقع سياسي.

واختتم قريفة، استقالته بتقديم الشكر لزملائه في التكتل، مؤكدا أن قراره لن يؤثر على مستوى واستدامة الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، واستمرار العمل والتواصل بما يحقق مصلحة واستقرار ومستقبل ليبيا دولة واحدة موحدة واعدة للجميع وبالجميع”.

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