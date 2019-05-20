الميهوب: السراج فقد سلطته بالهيكل الرئاسي

طبرق-العنوان

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لم تعد له أي سلطة فيما يعرف بالهيكل الرئاسي، في ظل سيطرة المليشيات والتنظيمات على الأوضاع في طرابلس.

وفي تصريح لإحدى القنوات، اعتبر الميهوب، أن شحنة الأسلحة الأخيرة التي وصلت إلى بعض المليشيات في طرابلس تعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.

واتهم الميهوب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتواطؤ الصريح مع المجلس الرئاسي ومليشيات المال والتطرف، وتعمده إطالة أمد الفوضى في البلاد.

وقال الميهوب إنهم أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة بأن مبعوثه إلى ليبيا أصبح غير حيادي ولم يعد مرغوبا فيه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية