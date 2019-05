البرلمان : إصدار قائمة تضم شخصيات و كيانات تابعين للإخوان قريبا

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، طلال الميهوب، أن اللجنة ستصدر قريباً، قائمة تضمّ أسماء أشخاص وكيانات وشركات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أجل إدراجها على لائحة الإرهاب.

وأضاف الميهوب، أن اللجنة تعمل على إعداد هذه القائمة منذ قرار البرلمان إدراج جماعة الإخوان في خانة المجموعات الإرهابية،

وأضاف الميهوب ، أن متصدري المشهد السياسي والعسكري سيكون مكانهم محفوظ بالقائمة، إلى جانب كل الأشخاص والشركات والقنوات الإعلامية المرتبطة بهذا التنظيم.

