الجروشي: تنظيم الإخوان الإرهابي هو المسؤول عن الجرائم الدموية والمالية في ليبيا

ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن تنظيم الإخوان الإرهابي هو المسؤول عن الجرائم الدموية والمالية في ليبيا.

الجروشي أوضح في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة أن تنظيم الإخوان الإرهابي تعرض لضربتين قاصمتين عسكريًا وقاضية سياسيًا،مشيرًا إلى أن التنظيم الإخوان مسؤول عن جرائم خطف وقتل الآلاف وارتكاب جريمة السبت الأسود في بنغازي وجريمة الرويمي،غرغور، الجفرة، غدوة، القربولي، الفقهاء، براك الشاطئ وقرار رقم “7” لبني وليد.

وأضاف أن سرقة واختلاس وإهدار الأموال الليبية والفساد الإداري والاستعانة بالمرتزقة ووضع ليبيا تحت وصاية المخابرات الدولية وغيرها من الجرائم الممنهجة والموجهة جعلت الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر يشن حربًا على كل التنظيمات والميليشيات المسلحة التابعة للإخوان إلى أن اجتثهم في قلعتهم الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وبيّن عضو مجلس النواب أن المجلس صّوت على قانون بشأن تجريم جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية ليكون تنظيم الإخوان وكل الأذرع وكل من تعامل معهم عرضة للعقوبات والقيود ليس في ليبيا فقط وإنما في كل الدول الشريكة والحليفة مع ليبيا في حربها ضد الإرهابيين والمجرمين.

الجروشي أشار إلى أن قرار تجريم الإخوان سيُمنعهم من السفر لليبيا كما سيحظر على البنوك التعامل معهم وحظر نشاطاتهم وأموالهم وسيتلو ذلك الملاحقة القضائية وتنفيذ أقصى العقوبات،فهاتان الضربتان ستشجع الولايات المتحدة وغيرها من الدول على تصنيف تنظيم الإخوان فرع ليبيا فصيل إرهابي ،على حد قوله.

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