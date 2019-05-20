لجنة الشهداء والجرحى بمجلس النواب تدعو لتسخير مزيد من الإمكانيات لعلاج الجرحى والمبتورين

طبرق 20 مايو 2019 (وال)- دعت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب الليبي، مجلس الوزراء الحكومة المؤقتة ورئاسة الأركان العامة ورئيس لجنة جرحى الحرب بالقوات المسلحة، لتسخير مزيد من الإمكانيات لعلاج الجرحى والمبتورين في داخل والخارج.

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – قالت فيه “من هنا نُهيب بكم أيها السادة الاضطلاع بمسؤولية فائقة ووضع كافة جهودكم الآنية في علاج كافة الجرحى والمبتورين وتسخير كافة الإمكانيات والمقدرات لعلاج جميع جرحى القوات المسلحة والمساندة لها الذين أصيبوا منذ بداية الحرب الكرامة على الإرهاب”.

وقالت اللجنة في بيانها: “وجدنا حالة من الفتور والتلكؤ في تسفير الحالات الحرجة والمبتورين، الأمر الذي تطلب منا النهوض بمسؤولياتنا والقيام بواجباتنا تجاه كافة هؤلاء الأبطال، ووضعها أمامكم من أجل التسريع بعلاج كافة الجرحى”.

وتابعت اللجنة : “إيمانًا منا بالتضحيات العظيمة لأفراد ورجال قواتنا المسلحة العربية الليبية في ميادين الجهاد قوى البغي من دواعش ومجالس إرهابية ومليشيات شيطانية، تحالفت جميعها لضرب المؤسسة العسكرية ولتنفيذ أجندات إخوانية، إلا أن قواتنا المسلحة نسفت مشاريعهم التآمرية بتحرير البلاد من عمالتهم وخيانتهم، وأضحت على مقربة من تحقيق الحسم النهائي في مدن تُعد معقلا لهم ولمليشياتهم وكافة قوى الشر المتحالفة معهم، وحيث أن هذه التضحيات التي يقودها رجال الجيش الليبي البطل يسقط فيها الشهداء والجرحى، وحيث أن جرحانا هم الوقود الحقيقي لأي انتصار وما أصيبوا إلا فداء لله ثم الوطن، فقد كان لزامًا علينا جميعًا سلطات تشريعية وتنفيذية، تسخير كافة الإمكانيات وتذليل كافة السبل أمام هؤلاء الأبطال كونهم الوقود الحقيقي لأي نصر أو تقدم يحرزه الجيش”. (وال- طبرق) ر ع/ ر ت

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