دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات الجنوب مع عمداء بلديات المنطقة بالكامل

قرنادة 20 مايو 2019 (وال)- استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، السادة عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، بحضور معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

هذا وناقش دولة الرئيس خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، في مكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، بحضور مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس، والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة الليبية السيد حاتم العريبي، أبرز احتياجات المنطقة الجنوبية في كافة القطاعات خاصة القطاع الأمني.

وأكد دولة الرئيس على إن التقصير لم يكن من الحكومة، وأنها سخرت كافة الإمكانيات إلى الجنوب، ولكن الإهمال كان من قبل بعض المسؤولين بالقطاع الأمني بالجنوب، مما انعكس سلباً على الوضع الأمني في المنطقة.

وأوضح دولة الرئيس أن الحكومة المؤقتة قامت بتجهيز قوة أمن الجنوب، المكونة من فرع إدارة الدوريات الصحراوية، وفرع إدارة البوابات والتمركزات الأمنية لتأمين المنطقة، مطالبًا في الوقت ذاته من السادة عمداء البلديات ترشيح عدد من الأسماء، ليتم وضعهم مديري للأمن كل حسب بلديته.

وبحث دولته مشكلة النقل الجوي، وكيفية إيجاد الحلول لها لتخفيف المعاناة سواء عن طريق مطار سبها تمنهنت أو عن طريق الجفرة، وصيانة الطرق الرئيسية التي تُعتبر الشريان الرئيسي للجنوب “سبها – الجفرة”، وطريق “سبها – الشويرف”، حسب ما هو مُتاح ومعمول به من قبل الحكومة.

كما بحث دولة الرئيس آلية كيفية توفير السلع التموينية، والتي تتدفق من مخازن موازنة الأسعار بوزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة إلى المنطقة الجنوبية، ليتم توزيعها على المواطنين بالسعر المدعوم، كما تطرق دولته لمشكلة الوقود والتعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، لتوفير احتياجات المنطقة من الوقود وغاز الطهي عن طريق مستودعات الشركة بالمنطقة الشرقية.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مُلتزمة برفع المُعاناة عن المواطن، وتلبية كافة الاحتياجات، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة لأي مدينة ليبية. (وال- قرنادة) ر ت

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