استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وناقش الرئيس التونسي مع وزير الخارجية الجهود التي تبذلها تونس والاتصالات التي تجريها مع دول الجوار ومع مختلف الأطراف الليبية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

