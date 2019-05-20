عمال المنطقة الحرة مصراتة يتدربون علي تجنب الانزلاق الغضروفي

أقامت المنطقة الحرة مصراتة ورشة عمل لعمال محطات الحاويات حول المحافظة على الصحة والوقاية من الإصابات الخطيرة، كالفتق الذي يصيب فقرات الظهر (الانزلاق الغضروفي).

وقد عقدت الورشة في المنطقة الحرة وتلقى المشاركون معلومات عن كيفية الوقاية والعلاج من هذه الإصابات.

وقال مدير ادارة السلامة احمد الفيتوري إن الهدف من هذه الورشة هو حماية نظام الهيكل العظمي باتباع النصائح الوقائية الصحية لتجنب تطور الانزلاق الغضروفي وعلاجه مبيناً أن الإصابة بالانزلاق الغضروفي – أو انزلاق الفقرات – نتيجة لرفع الأجسام الثقيلة بطريقة خاطئة أو بسبب الاهتزازات الناجمة عن قيادة أو تشغيل الآلات.

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