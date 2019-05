أكدت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، أنه لا حل عسكري في ليبيا، وعلى الحاجة الملحة للحوار.

كما شددت ويليامز ، على أهمية دور النساء في السلام، وأثنت على جهودهن في التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة.

ويذكر أن ويليامز قد التقي مع وفد نسائي من وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة للمجلس الرئاسي.

