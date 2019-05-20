العيساوي: ليبيا ستشارك في إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة علي العيساوي اثناء حديثه للاقتصادية عن تشكيل لجنة وطنية من مختلف القطاعات وبرئاسة وزارة الاقتصاد للمشاركة في إنشاء المنطقة الحرة القارية الأفريقية .

وقال ليبيا شاركت ضمن 43 دولة في التوقيع علي اطلاق هذه المنطقة تماشيا مع مبادرة الاتحاد الأفريقي 2063 والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء ورفع القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا

واضاف تستهدف الاتفاقية خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات وستشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف “55 دولة أفريقية”.

يذكر بأن خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية