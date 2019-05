أكدت غرفة عمليات الكرامة ، أن ” الجيش لايمكن ان يستخدم الاساليب الرخيصة ويحجب المياه عن طرابلس رغم ماتقوم به الميليشيات من تفتيش لاهالي ترهونة وغريان والمدن الواقعة في نطاق سيطرته”.

وأكملت الغرفة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن ” الميليشيات تمنع البنزين والغاز وهو محاولات رخيصة وواضحة من تنظيم الاخوان الإرهابي”.

وأضافت الغرفة ، أن ” الشخص الذي اقفل الصمامات يطالب باطلاق سراح شقيقه من قوة الردع لماذا هذا التوقيت وكم من الاموال الليبية ستهدر في سبيل بقاء هذه الشراذم الاخوانية ستصلكم الحقيقه بكل تأكيد”.

The post ” عمليات الكرامة”: لم نحجب المياه عن طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية