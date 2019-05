التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر مع سفير ايطاليا يوسف بوتشينو قريمالدي .

وناقش اللقاء المسائل ذات الاهتمام المشترك و اهمية تطوير سبل التعاون و دعم برامج تعزيز الحكم المحلي.

The post وزير ” محلي الوفاق” يلتقي مع سفير إيطاليا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية