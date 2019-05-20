وصول الرهائن الفلبينيين المحررين من قبل القوات المسلحة إلى بلادهم

مانيلا-العنوان

وصل المهندسين الفلبينيين الثلاثة المفرج عنهم من قبل القوات المسلحة بعد اختطافهم واحتجازهم كرهائن في ليبيا إلى الفلبين، يوم السبت، حسبما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية.

وقال بيان صادر عن الوزارة “ترحب الفلبين بالإفراج عن المهندسين الفلبينيين الثلاثة الذين أخذهم رجال مسلحون من موقع مشروع النهر الصناعي في الجزء الجنوبي من ليبيا قبل 10 أشهر”.

وأضافت “ان الفلبين تقدر بشدة جهود الإمارات العربية المتحدة وليبيا وكوريا الجنوبية ودول صديقة أخرى أدت إلى الإفراج عن الفلبينيين الثلاثة وزميلهم الكوري”.

ورحب وزير الشؤون الخارجية تيودورو لوكسين جونيور بالفلبينيين الثلاثة الذين رافقهم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الوزير، “نحن سعداء لأننا قادرون على إعادتهم إلى المنزل أحياء وآمنين لعائلاتهم”.

وجرى اختطاف الفلبينيين الثلاثة وزميلهم في كوريا الجنوبية من قبل مجموعة مسلحة من موقع منظومة الحساونة التابع لجهاز النهر الصناعي في يوليو 2018.

وأعقب ذلك شريط فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، طلب فيه أربعة رجال من حكوماتهم المساعدة. عرف أحدهم نفسه بأنه كوري جنوبي وثلاثة آخرون فلبينيون، كانوا يعملون في مشروع النهر.

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