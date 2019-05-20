إجراء عمليات بقسم جراحة العظام بمركز طبرق الطبي

طبرق 20 مايو 2019 (وال)- أجرى قسم جراحة العظام بمركز طبرق الطبي عملية جراحية لمريضة كانت تُعاني من كسر في عظم الساعد الأيسر غير ملتحم، وتم تثبيته بشريحة ومسامير، بالإضافة إلى زرع عظم للمريضة.

هذا وقد أجرى العملية طاقم الطبي تكون من الأطباء إبراهيم الفاخري، ومنير العوامي، ومحمد الرياني، ومحمد بن خيال، ومحمود آدم، ودكتور التخدير محمد ساعور، وسكراب أروين، وأكرم بو العما.

كما أجرى قسم الجراحة العامة بالمركز عملية استكشاف لاستئصال كتلة وضيق بالقولون لمريضة تبلغ من العمر 65 سنة.

هذا وقد أجرى طاقم العملية الأطباء : سعد يونس، ومحمود عبد الرازق، رافع رمضان، ودكتورة التخدير إيمان رزق، وفني تخدير رجب محمود، وسكراب حميدة عبد الحفيظ. (وال- طبرق) ر ت

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