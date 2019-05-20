وصول شحنة طبية لقسم الكلى بمركز طبرق الطبي

طبرق 20 مايو 2019 (وال)- استلم قسم الكلى بمركز طبرق الطبي، شحنة طبية تمثلت في عدد “20” جهاز غسيل الكلى نوع “B-BRAUN”، بالإضافة إلى محطة تحليه خاصة بالقسم من الشركة الألمانية.

وقال مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي – في تصريح لمكتب الإعلامي للمركز – إن قسم الكلى يتوفر به عدد من الأجهزة الخاصة بغسيل الكلى، قبل وصول هذه الشحنة من أربع شركات مختلفة، منها عدد “3” شركات وكلائها في مدينة طرابلس، بالإضافة إلى الشركة الألمانية التي يوجد لديها وكيل خاص في مدينة بنغازي.

وأكد الجالي أن عدد الأجهزة الخاصة بالشركة الألمانية الآن بعد وصول هذه الشحنة بلغت “40” جهازًا خاصًا بقسم الكلى، بالإضافة إلى مواد التشغيل من الشركة الألمانية، مما سيُساهم في سد أي نقص يحصل في الشركات الأخرى والتي يتواجد وكلائها في مدينة طرابلس.

وأوضح الجالي أن إدارة المركز اتخذت هذه الخطوة كإجراء احترازي، إذا ما حصل أي نقص في المواد الخاصة بالأجهزة المعتمدة والتي وكلائها في مدينة طرابلس. (وال- طبرق) ر ت

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