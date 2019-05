استقبل وزير الخارجية المصرية سامح شكري، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الشيوخ الكندي “جورج فيوري”.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الأوضاع على الساحة الليبية، حيث استعرض الوزير شكري الأُسس التي تحكُم سياسة مصر الخارجية تجاه تلك الأزمات بغية تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعوب في المنطقة.

وأعرب شكري عن رغبة مصر في مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والكندي على الساحتيّن الإقليمية والدولية.

