مستشفى ابن سينا في سرت يتسلم مواد تشغيلية لقسم الغسيل الكلوي

وصلت شحنة مواد تشغيلية طبية إلى قسم الغسيل الكلوي بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت.

وقال مصدر طبي بقسم غسيل الكلى في سرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الشحنة مقدمة من جهاز الإمداد الطبى بنغازي.

ولفت إلى أن الشحنة من المواد الطبية التشغيلية تكفي احتياجات المرضى وأجهزة الغسيل الكلوي للمرضى لأكثر من شهر، موضحًا أنها كانت بجهود عضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية.

ومن المنتظر أن تساهم الشحنة فى تخفيف معاناة مرضى الغسيل والفشل الكلوي الذين يبلغ عددهم أكثر من 88 حالة بسرت و12 من مركز أبوقرين.

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