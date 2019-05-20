الأمم المتحدة: تقديم الرعاية الصحية لمئات الأشخاص في صبراتة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة للمرضى في صبراتة وما جاورها. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن “الجودة والرعاية الصحية بأسعار معقولةأمرأساسيلتلبيةأهدافالتنميةالمستدامة” مضيفا”مع أموال من الاتحاد الاوروبي يتلقى المئات من الناس في صبراتة والمدن المجاورة العلاج في الأماكن المعاد تأهيلها حديثا.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برنامجها الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد.

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