برلماني : مبادرات الوساطة الدولية لحل الأزمة الليبية وعود ومجرد تصريحات

أكد عضو مجلس النواب ، أبو بكر بعيرة، أن ” كل من طرفي الصراع في ليبيا يحاول كسب مواقف من المجتمع الدولي الذي لا يتبني موقف محدد مع طرف ضد الآخر”.

وأضاف بعيرة ، خلال تصريحات له ، أن ” مبادرات الوساطة التي تأتي من قبل المجتمع الدولي هي محض كلام ووعود”.

وكشف بعيرة عن اجتماع مرتقب اليوم لمجلس النواب، يضم أكثر من 40 نائبا، أعلنوا عزمهم الانسحاب من الاتفاق السياسي واعتباره منتهيا، مشيرا إلى صعوبة العودة إلى مسار المفاوضات.

