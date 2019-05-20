مسؤول بالبحرية الليبية يكشف حقيقة شحنة الباخرة التركية أمازون

كشف عقيد ابوبكر البدري، أحد ضباط العمليات بالبحرية الليبية، أن الباخرة التركية أمزون التي رست قبل أيام بميناء طرابلس، كانت تحمل أعداد كبيرة من الإرهابيين بما فيهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البدري، في إجاز صحفي نشرته غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، أن شحنة المدرعات التي أعلن عن وصوله إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، كانت للتغطية فقط عن الشحنة الحقيقية، التي قال إنها تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية الذي نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، إضافة إلى كميات من الأسلحة الأخرى والذخائر، التي قدمتها تركيا كدعم لجماعة الإخوان والمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

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