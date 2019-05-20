وصول أجهزة حديثة لمستشفى بن جواد العام

وصلت مساء أمس السبت عدد من الأجهزة الحديثة خاصة بغسيل الكلى؛ واجهزة تحلية لعلاج مرضى الفشل الكلوي إلى قسم الغسيل في مستشفى بن جواد العام، وذلك لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لكافة مرضى مناطق خليج السدرة والمناطق المجاورة لها.

يذكر بأن قسم الكلى الخاص بالمستشفى يعمل بفترتين صباحية ومسائية لراحة المرضى رغم ضعف الإمكانيات والمستلزمات الطبية والأطباء المختصين.

وجاءت هذه الخطوة بناء على تعليمات وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن توسيع وتطوير الاقسام بالمستشفيات العامة حيث قام المدير العام بمستشفى بن جواد فتحي المغربي خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع شركة B. Braun الألمانية المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية والتي على ضوء توقيع هذه العقود تم ارسال الاجهزة وتوريدها بشكل سريع.

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