محلل سياسي روسي: حالة الجمود العسكري في معركة طرابلس تدفع للحوار

قال رئيس المركز الثقافي العربي في موسكو، مسلم شعيتو، إن روسيا قد تتمكن من إقناع طرفي الصراع الليبي، بالعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف شعيتو، خلال تصريحات صحفية له ، أن روسيا طرحت خارطة طريق وورقة عمل ، ولكن هذا لا يعفي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من المساعدة في حل الأزمة.

وأكد شعيتو أن حالة الجمود العسكري الذي وصلت إليه المعارك في طرابلس، تدفع بذاتها إلى الحوار، إذ أصبح واضحا أنه لا يمكن لطرف حسم الصراع عسكريا.

