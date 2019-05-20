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الجيش يكشف عيوب “المدرعات التركية” ويؤكد: صفقة مشبوهة ومستخدميها سيقاتلون في “قبور متحركة”

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قلل الجيش الوطني من أهمية المدرعات التركية التي وصلت قبل يومين إلى ميناء طرابلس، متوعداً بأنها ستصبح صيداً سهلاً، ورأى أنها ليست ذات جدوى أولاً وهي مدولبة بعجلات ويسهل إيقافها بالـ”آر بي جي”، كما أنها ليست سريعة الحركة إضافة إلى كونها قبراً متحركاً أكثر منها قوة نيران.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان له إن هذه المدرعات ليست ذات شأن سوى أنها دعاية إعلامية، لافتاً إلى أنها أصلاً كانت عربات مكافحة شغب وتمت زيادة تدريعها، وهي ليست في قوة الدبابات ومن الممكن القضاء عليها بمضادات الدروع، واعتبر أن كبر حجمها يسهل استهدافها، موضحاً أن هذه صفقة مشبوهة وضحك على الشباب وسيقاتلون في قبور متحركة وسيتركونها لأنها في الانسحاب بطيئة جداً.

وتابع في تفصيل عيوبها أنها “لا تصلح في أي قتال على الأرض المفتوحة وفي الشوارع والأزقة ودورانها صعب، سبق أن جربت في تونس وثبت فشلها واعتبرت صفقة خاسرة”.

وبحسب مراقبون فإن للتمكن من دخول السلاح إلى ليبيا، لا بد من موافقة مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة على استثناء للحظر يتيح ذلك، بموجب قرار مجلس الأمن الخاص الذي تخضع ليبيا بموجبه لحظر إدخال السلاح إلى أراضيها لأي طرف، منذ عام 2011.

لكن الأمم المتحدة تؤكد أنه يتم انتهاك هذا الحظر بشكل متكرر من قبل مختلف القوى المتواجدة في ليبيا، حيث يتهم حفتر تركيا وقطر بإرسال السلاح إلى خصومه في حكومة السراج.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة وصول عشرات المركبات المدرعة من طراز “بي إم سي كيربي” تركية الصنع إلى ميناء طرابلس، كما أظهرت صور بثتها ميليشيات موالية للسراج في مصراتة، من بينها لوائي الصمود والمرسى، آليات عسكرية لدى إنزالها من سفينة شحن تحمل اسم “أمازون”، التي أشار موقع “فيسيلفايندر” إلى أنها ترفع علم مولدافيا ووصلت مقبلة من مرفأ سامسون في شمال تركيا.

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  • جعجعجة الاخوان المفلسين واخوانهم المجرمين دائما يهولون وفى النهاية يولولوا كالنساوين فلن تنفعهم الاسلحة التركية والدعم القطرى فى درنة وبنغازى وتم سحقهم وغنم اليات واسلحة حديثة منهم استخدمها الجيش الوطنى فى استكمال التحرير وفى الجنوب ووجود هذه المقابر المتحركة يسهل قيام احد اسود الجيش بقتل اكبر عدد منهم بصاروخ واحد وهم يتصورون انهم فى امان كعادة الخرفان وخليفتهم راعى الدعارة فى تركيا اردوجان وعميل الصهاينة كمان فهذه المدرعة انتاج مشترك مع اسرائيل بدعم قطرى وتستفيد اسرائيل بنسبة من عائد بيع هذه المدرعات باموال الشعب الليبى فى قتل وقمع الفلسطينيين لعنة الله على هؤلاء المجرمين كلاب الصهاينة كما لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل فى القرآن الكريم علة لسان داود

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