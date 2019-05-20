مسؤول بالبحرية الليبية : الباخرة التركية “أمازون” أدخلت أعداد كبيرة من الإرهابيين لطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي اللواء فرج المهدوي حالة النفير لكامل القوات البحرية وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانيء البحرية في المنطقة الغربية .

ويرافق الحظر البحري دعوات أممية بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الأسلحة على ليبيا.

جاء هذا القرار تطبيقا لقرار القائد العام المشير خليفة أبو القاسم حفتر بقطع الإمدادات عن المليشيات في المنطقة الغربية .

المهدوي حذر بأنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب من الموانيء بالمنطقة الغربية، وخاصتًا دولة أي قطعة بحرية تابعة لحكومة الإخوان في تركيا وقطر .

ومن جهته، كشف ضباط العمليات بالبحرية الليبية، عقيد ابوبكر البدري، أن الباخرة التركية أمازون التي رست قبل أيام بميناء طرابلس، كانت تحمل أعداد كبيرة من الإرهابيين بما فيهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البدري، في إيجاز صحفي نشرته غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، أن شحنة المدرعات التي أعلن عن وصوله إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، كانت للتغطية فقط عن الشحنة الحقيقية، التي قال إنها تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية الذي نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، إضافة إلى كميات من الأسلحة الأخرى والذخائر، التي قدمتها تركيا كدعم لجماعة الإخوان والمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24