مكافحة الإرهاب بالوفاق تكشف عن اتصال مباشر مع الدول الكبري لمكافحة الإرهاب

أكد الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب عقيد عبد الباسط تيكة، التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، أن قوة مكافحة الإرهاب “ترابط على تخوم طرابلس للدفاع عن مدنية الدولة”.

وكشف الناطق باسم القوة – خلال مؤتمر صحفي لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات في تخوم العاصمة طرابلس أمس الأحد – أن كل العمليات النوعية تنفذها بالتعاون الدولي والاستخباراتي وتبادل المعلومات، ومن هذه الدول التي تتعامل معها “أميركا وبريطانيا وإيطاليا.

تيكة أضاف – على الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب على فيسبوك – أن القوة كانت من أوائل القوات التي تصدت للمتمردين وتمكنت من إيقافهم قبل اجتياح طرابلس، وقبل تشكيل غرفة عمليات بركان الغضب في السادس من أبريل .

يشار إلى أن الاشتباكات العنيفة تجددت أمس الأحد بين قوات الجيش الوطني وقوات وكتائب تابعة لحكومة الوفاق الوطني، بالأسلحة الثقيلة في مناطق طريق مطار طرابلس وعين زارة ووادي الربيع جنوبي طرابلس.

ونوه تيكه إلى استمرار جهود القوة في مكافحة تنظيم “داعش”، قائلاً ما زلنا ننفذ عمليات ومداهمات لأوكار التنظيم خاصة في هذه الفترة، ومن ضمن ما قمنا به من عمليات كانت في جنوب سرت وجنوب بني وليد وعبر الوديان التي ينشط بها التنظيم .

يذكر أن قوة مكافحة الإرهاب تأسست عقب تحرير مدينة سرت من تنظيم “داعش” في عملية البنيان المرصوص في 2016.

