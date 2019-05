وزير “اقتصاد الوفاق” يعلن المشاركة في إنشاء المنطقة الحرة الإفريقية

كشف وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوفاق علي العيساوي عن تشكيل لجنة وطنية من مختلف القطاعات للمشاركة في إنشاء المنطقة الحرة القارية الأفريقية .

وأكمل العيساوي ، أن الاتفاقية تستهدف خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات وستشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف 55 دولة أفريقية”.

وقال العيساوي، أن ليبيا شاركت ضمن 43 دولة في التوقيع علي اطلاق هذه المنطقة تماشيا مع مبادرة الاتحاد الأفريقي 2063 والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

