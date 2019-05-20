سفاح مجزرة “غرغور” .. يظهر من جديد أمام مدرعة تركية في ميناء طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت طرابلس يوم الجمعة 15 نوفمبر 2013 “مجزرة غرغور” المروعة، والتي أدت إلى مقتل متظاهرين وصل عددهم إلى 47 ضحية وإصابة 518 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم شيوخ ونساء.

اليوم، وبعد مرور نحو ستة سنوات من تلك الجريمة، مازالت الأيادي التي تلطخت بدماء المتظاهرين المطالبين آنذاك بإخلاء العاصمة طرابلس من جميع التشكيلات المسلحة بعيدةً عن يد العدالة التي اغتالتها، حيث وفي مشهد يعزز الغياب الكلي للتحقيق في المجزرة أظهرت صورة متداولة على الانترنت ظهور شخص يشتبه في أنه أحد سفاحي تلك المجزرة مع شحنة الأسلحة التركية التي وصلت يوم السبت إلى ميناء طرابلس.

ويشتبه في أن الشخص الظاهر في الصورة هو، “عبدالمجيد الضراط” المتهم الأبرز في المجزرة، حيث أبرزت الصورة مدى التقارب الشديد بين الصورة الحديثة والصورة القديمة للضراط.

ويقف “الظراط” أمام إحدى المدرعات القادمة من تركيا، مرتديًا لباسًا عسكريًا، ما يؤكد قتاله في صفوف المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

المدعو الضراط من سكان حي الأندلس بطرابلس وينحدر من أصول مصراتية وحسب مصادر أمنية في فترة حكومة الإنقاذ برئاسة الغويل في طرابلس ادعت بأنه تم القبض عليه وأودع السجن .

غير أن مصادر إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل أكدوا في نفس الفترة أنه تم إطلاق سراحه وغادر طرابلس إلى مدينة مصراتة حيث انضم إلى ميليشيات البنيان المرصوص وشارك في عدة معارك منها معركة تدمير مطار طرابلس الدولي بقيادة المطلوب دوليًا صلاح بادي.

يذكر أن مجزرة غرور والتي قامت بها إحدى ميليشيات مصراته التي يقودها الضراط وقعت في الخامس عشر من نوفمبر 2013 بعد صلاة الجمعة للمطالبة بخروج الميليشيات، فقام الضراط وعناصر تابعة له بإطلاق النار على المتظاهرين ما أسفر عن وقوع أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى.

ويؤكد هذا الظهور العلني، أن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والتابعين للمليشيات استطاعوا “الإفلات من العقاب” نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية والقضائية التي عجزت عن ملاحقتهم في طرابلس على الرغم من الادعاءات السابقة بأن “الظراط” مسجون في سجن معيتيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة المختصة بالقضية لم تعقد إلا جلستين بعد عام من حدوث المجزرة ثم توقفت نهائيًا جلسات المحاكمة دون توضيح من الجهات ذات العلاقة.

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